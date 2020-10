Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwarzes "Bulls" geklaut

Werdohl (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde das mit einem Schloss gesicherte Mountainbike der Marke Bulls an der Freiheistraße in der Nacht vom Sonntag zum Montag gestohlen. Der Geschädigte stellte den Diebstahl seines Rades am Montagmittag, gegen 12 Uhr, fest.

Sachdienliche Hinweise zu den Fahrraddieben und/oder dem Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

