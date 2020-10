Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Einbrüche angezeigt

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Mittwoch, in der Zeit von 16 Uhr - 21:45 Uhr, hebelten unbekannte Einbrecher eine Balkontür einer Wohnung an der Unterfeldstraße auf. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

Am Taigelbrand stellte am gestrigen Mittwoch gegen 15 Uhr ein Geschädigter Eibruchspuren an seiner Haustür fest. Der/die Unbekannten waren nicht ins Haus gelangt. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Letmathe und Sümmern nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 02371-9199-0) entgegen.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

An der Fichtestraße wurde in der Nacht zu gestern ein Sprinter aufgebrochen. Die Diebe machten jedoch keine Beute. Sie hinterließen Sachschaden, nachdem sie die Seitenscheibe eingeschlagen hatten.

