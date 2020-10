Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Skoda ausgeschlachtet

Werdohl (ots)

In der Nacht von Montag zum Dienstag wurde im Bereich Zunftstraße /Gewerbestraße ein grauer Skoda Superb "ausgeschlachtet". Als der Besitzer am gestrigen Morgen, gegen 8 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er den Diebstahl der Frontscheinwerfer und der Frontkamera fest. Zudem war die hintere Türscheibe eingeschlagen und die Mittelkonsole aufgebrochen worden. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Werdohl (Tel.: 9199-0) entgegen.

