Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer gesucht

Marsberg (ots)

Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer der am Donnerstagmorgen gegen 06.30 Uhr auf der L549 zwischen Marsberg und Essentho unterwegs war. Er soll dunkel gekleidet gewesen und ein dunkles Fahrrad gefahren sein. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

