Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Fahrzeugbrand

Achern (ots)

Zwischen Achern und Appenweier geriet am Mittwochmittag in Fahrtrichtung Süden ein Mercedes in Brand. Trotz sofortigem Einsatz der Feuerwehr brannte das Fahrzeug gegen 11:45 Uhr völlig aus. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Bis zur Räumung der Gefahrenstelle kam es bis gegen 13:10 Uhr in Fahrtrichtung Süden zu Verkehrsbehinderungen.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell