Polizei Bielefeld

POL-BI: An Neujahr betrunken und ohne Führerschein unterwegs

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Senne-

In den ersten Stunden am Freitag, 01.01.2021, erwischten Polizisten eine betrunkene PKW-Fahrerin, die auf der Windelsbleicher Straße ohne Führerschein unterwegs war.

Eine Streifenwagenbesatzung fuhr gegen 01:10 Uhr auf der Windelsbleicher Straße und entschloss sich, einen entgegenkommenden VW zu kontrollieren. Die Beamten wendeten den Streifenwagen und folgten dem VW Golf in Richtung Verler Straße. In Höhe der Kreuzung Windelsbleicher/ Karl-Oldewurtel-Straße hielt der PKW an. Die Beamten hielten dahinter und stiegen aus. Bevor sie den VW erreichten, fuhr dieser langsam wieder an und weiter in Richtung Verler Straße. Die Streifenwagenbesatzung folgte dem PKW und konnte diesen kurz vor der Kreuzung Windelbleicher/ Buschkampstraße anhalten. Die Polizisten sprachen die 44-jährige Fahrerin an und bemerkten alkoholtypische Auffälligkeiten. Ein Alkoholtest verlief positiv. Die Bielefelderin gestand den Beamten zudem, keinen Führerschein zu haben.

Eine Ärztin entnahm ihr auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis sind eingeleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell