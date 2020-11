PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 30-jährige Autofahrerin verstirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Bad SchwalbachBad Schwalbach (ots)

Schlangenbad, Bundesstraße 260 06.11.2020, gg. 13.30 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 260 ist heute Mittag eine 30-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Den Ermittlungen der Bad Schwalbacher Polizei zufolge war ein 19-jähriger Autofahrer mit seinem VW auf der Wiesbadener Straße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Bundesstraße 260 nach rechts in Richtung Eltville auffahren. Bei Einfahren in den Bereich der Bundesstraße musste der 49-jährige Fahrer eines vorfahrtberechtigen Transporters, der dort in Richtung Martinstal unterwegs war, dem Pkw ausweichen. Dabei geriet der Transporter auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Opel der 30-jährigen Autofahrerin zusammen. Diese wurde bei dem Zusammenprall so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. Der Fahrer des Transporters und seine Beifahrerin wurden bei der Kollision ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Der Bereich der Unfallstelle wurde zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Rettungsarbeiten weiträumig bis etwa 17:20 Uhr abgesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um, an der Unfallstelle kam zur genauen Rekonstruktion des Unfallgeschehens ein Sachverständiger sowie eine Drohne der Polizei zum Einsatz.

