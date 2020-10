Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Täter flüchten auf Motorroller nach Geldautomatensprengung - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45257 E.-Kupferdreh: In den frühen Morgenstunden (7. Oktober) gegen 3.15 Uhr meldete ein Sicherheitsdienst, dass ein Alarm in einer Bankfiliale an der Kupferdreher Straße ausgelöst wurde. Unmittelbar danach erhielt die Einsatzleitstelle mehrere Hinweise über eine Detonation an derselben Örtlichkeit.

Zahlreiche Streifenwagen, teilweise aus umliegenden Behörden, sowie ein Polizeihubschrauber wurden unmittelbar zum Tatort und der parallel eingeleiteten Fahndung angefordert.

Flüchtig sollen zwei Personen sein, die mittels Motorroller von dem Kupferdreher Markt in Richtung Bahnstraße verschwanden.

Die ersten Streifenteams stellten im Vorraum der Bankfiliale eine erhebliche Rauchentwicklung fest. Die dortigen Schaufensterscheiben zum Gehweg waren zerborsten, der gesamte Vorraum samt Zugangstür zur Bankfiliale wurde durch die Detonation großflächig beschädigt.

Bewohner, die oberhalb der Bankfiliale wohnen, konnten nach der Detonation ihre Wohnung selbstständig verlassen und wurden von Rettungskräften betreut. Die Bewohner konnten mittlerweile wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

Die Kriminalpolizei sowie die Spurensicherung rückten zum Tatort aus. Für die Zeit der Tatortaufnahme wurde die Kupferdreher Straße zwischen der Byfanger Straße und der Hofstraße in beiden Richtungen komplett gesperrt.

Wie der Geldautomaten gesprengt wurde und ob die Täter Beute gemacht haben, wird derzeit vom Fachkommissariat ermittelt. Die zwei flüchtigen Personen waren zwischen 170cm und 180cm groß, hatten beide eine sportliche Statur und waren komplett schwarz gekleidet.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die Hinweise zur den flüchtigen Personen oder den Motorroller geben können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 32 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

