Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau von Exhibitionist belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Samstag (19.09.2020) wurde eine junge Frau in der Klett-Passage von einem Exhibitionisten belästigt. Die 24-Jährige ging gegen 07:15 Uhr von der Kriegsbergstraße in die Klett-Passage, als sie dort halb hinter einer Säule verborgen eine männliche Person wahrnahm, welche mit heruntergelassener Hose sexuelle Handlungen an sich vornahm. Als der Mann die Frau erkannte, lief er ein paar Schritte auf sie zu, ohne seine Handlungen zu unterbrechen. Nachdem die Frau die Polizei verständigte, entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Beschreibung des Täters: Ca. 28-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, helle Augen, osteuropäisches Erscheinungsbild, kurzrasierte dunkelblonde Haare. Er trug zur Tatzeit eine dunkle knielange Sporthose sowie ein dunkles T-Shirt mit einem großen Aufdruck auf der Vorderseite. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

