POL-OG: Achern, Mösbach - Kleinkraftradfahrer verletzt

Ein 17-Jähriger Kleinkraftradfahrer hat sich am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr nach einer Kollision mit einem Transporter leichte Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen erfasste ein 59 Jahre alter Sprinterfahrer, der von der Renchtalstraße nach links in die Hänferstraße abbiegen wollte, einen aus Richtung Renchen kommenden Kraftradfahrer. Der Zweiradlenker wurde bei dem Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert und verletzte sich leicht. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der Fahrer des Sprinter blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Fahrbahn von Einsatzkräften der Feuerwehr Mösbach geräumt werden. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

