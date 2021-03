Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bökenförde - Abgelenkt

Lippstadt (ots)

Am Puisterweg ist es am Dienstag, gegen 22:30 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Eine 18-jährige Gesekerin war mit ihrem Auto in Richtung Geseke unterwegs. Durch das Regeln an den Armaturen des Fahrzeugs abgelenkt, kam sie von der Straße ab und fuhr vor einen Baum. Sie wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. (wo)

