Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer übersehen

Soest (ots)

An der Kreuzung von Werler Landstraße und Clevische Straße ist es am Dienstag, gegen 16:20 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Eine 30-jährige Autofahrerin war auf der Werler Landstraße in Richtung Werl unterwegs. An der Kreuzung wollte die Soesterin nach links in die Clevische Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen 33-jährigen Radfahrer, der ihr auf dem Radweg entgegen kam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sassendorfer stürzte. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 1700 Euro geschätzt. (wo)

