Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Bettinghausen - Unterschiedliche Richtungen - Krankenhaus

Bad Sassendorf (ots)

Am Dienstag (30. März) musste eine 69-jährige Radfahrerin aus Bad Sassendorf nach einem Unfall mit dem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Rentnerin befuhr, gegen 10.23 Uhr, mit einer, ebenfalls 69-jährigen Radfahrerin aus Bad Sassendorf auf der Straße "Zur Dornheide". Als sie nach rechts in die Ostermannstraße abbiegen wollte, die andere Radfahrerin jedoch weiter geradeaus fuhr, kollidierte sie mit dieser. Durch den folgenden Sturz zog sie sich die abbiegende Radlerin die schweren Verletzungen zu. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. (reh)

