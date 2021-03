Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Konstituierende Sitzung des neuen Polizeibeirates - Landrätin begrüßt den neuen Vorsitzenden

Am Montag (29. März) fand die konstituierende Sitzung des neuen Polizeibeirates im Kreishaus in Soest statt. Nach der Wahl des Vorsitzenden und dessen Stellvertretung konnten Landrätin Eva Irrgang und der Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Thomas Link, Michael Luig als neuen Vorsitzenden, sowie Marlies Stotz als Stellvertreterin des Gremiums begrüßen. Es ist Aufgabe des Polizeibeirates, das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Bevölkerung, kommunaler Selbstverwaltung und Polizei zu fördern, die Tätigkeit der Polizei zu unterstützen sowie Anregungen und Wünsche der Bevölkerung an die Polizei heranzutragen. (reh)

