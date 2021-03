Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 8. März 2021, wurde eine 77-jährige Fahrradfahrerin aus Wildeshausen bei einem Verkehrsunfall auf der Stra0e "Zwischenbrücken" leicht verletzt.

Gegen 10:10 Uhr befuhr eine 64-jährige Fahrzeugführerin aus Wildeshausen mit ihrem Pkw Jaguar die Straße "Zwischenbrücken" und beabsichtigte, nach links in den Mühlendamm abzubiegen.

Dabei übersah sie die entgegenkommende 77-jährige Fahrradfahrerin, die per Handzeichen signalisierte, ebenfalls in den Mühlendamm einbiegen zu wollen.

Die Pkw-Fahrerin bog daraufhin in den Mühlendamm ab, sodass es beinahe zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Die 77-Jährige verlor in der Folge die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte und verletzte sich leicht. Eine medizinische Behandlung am Unfallort war nicht erforderlich.

