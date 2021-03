Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Alkoholisiert mit Löffel bedroht

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 18:20 Uhr hat am frühen Montagabend ein Mann an der Rixbecker Straße mehrere Passanten wahllos angepöbelt. Aus einer Wohnung heraus drohte er, sie mit einem Löffel abzustechen. Auf die Aufforderung eines Zeugen hin, die Drohungen und Pöbeleien zu unterlassen, kam er mit einem Löffel auf die Straße. Bei Verständigung der Polizei zog er sich in die Wohnung zurück. Den hinzugerufenen Beamten gegenüber zeigte er sich aggressiv und uneinsichtig. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Der 38-jährige Lippstädter wurde auf richterliche Anordnung ins Gewahrsam gebracht. (wo)

