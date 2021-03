Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Automaten auf Tankstellengelände aufgebrochen

Lippstadt (ots)

Ein unbekannter Täter öffnete gewaltsam jeweils vier Staubsauger- und Hochdruckreinigungsautomaten auf einem Tankstellengelände an der Ostlandstraße. Anschließend entwendete er das darin befindliche Bargeld. Auf einer Videoaufzeichnung konnte in der Nacht von Montag auf Dienstag (30. März), um 2 Uhr, eine Person an den Automaten aufgezeichnet werden. Der entstandene Sachschaden dürfte zudem in keinem Verhältnis zu der zu erwartenden Beute von wenigen Euros stehen. Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

