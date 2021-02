Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Kohlenmonoxidvergiftung nach Shisha-Konsum

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 06.30 Uhr, kam es in einer Wohnung am Hans-Böckler-Platz zu einer Kohlenmonoxidvergiftung durch Shisha-Konsum. Die Messgeräte des ursprünglich zu einem internistischen Notfall alarmierten Rettungsdienstes schlugen nach dem Betreten der Wohnung an und es wurde durch die Besatzung umgehend ein Feuerwehreinsatz unter dem Stichwort Gasaustritt eingeleitet. Durch den Rettungsdienst wurden alle Personen aus der Wohnung geführt und untersucht. Der Konsument der Shisha musste durch den Rettungsdienst behandelt werden und im weiteren Verlauf einem Druckkammerzentrum nach Gelsenkirchen zugeführt werden. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung belüftet und frei gemessen. Der Feuerwehreinsatz konnte nach etwa einer halben Stunde beendet werden. (MSchü)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell