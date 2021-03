Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Landrätin verabschiedet den Leiter der Kriminalpolizei

Kreis Soest (ots)

Landrätin Eva Irrgang verabschiedete am Montag (29. März) den Leiter der Kriminalpolizei, Kriminaloberrat Benjamin Aufdemkamp. Der Leiter der Kriminalpolizei lenkte von 2018 an die Geschicke der Direktion und wechselt nun in den Märkischen Kreis, um dort die Direktion Kriminalität zu übernehmen. (reh)

