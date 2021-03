Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Ehringhausen - Haustür aufgehebelt

Geseke (ots)

Während der Bewohner am Dienstag (30. März), von 9.30 Uhr bis 11.15 Uhr, in seinem Garten war, hebelten Einbrecher die Tür zu seiner Wohnung an der Dedinghauser Straße auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

