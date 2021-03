Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Oestinghausen - Radfahrerin stürzt

Lippetal (ots)

Am Dienstag, gegen 16:10 Uhr, ist es auf der Hultroper Straße zu einem Unfall gekommen. Eine 81-jährige Frau war mit ihrem Fahrrad, von einem Feldweg nahe der Straße "Am Kleihöfer" kommend, unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie das Gleichgewicht und stürzte. Die Soesterin wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (wo)

