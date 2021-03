Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer schwer verletzt

Soest (ots)

Zu einem Unfall ist es am Dienstag, gegen 16:20 Uhr, auf dem Rigaring gekommen. Ein 60-jähriger Soester war auf dem Radweg, vom Opmünder Weg kommend, in Richtung Paderborner Landstraße unterwegs. In Höhe des Warsteiner Weg kam er aus ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (wo)

