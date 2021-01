Polizei Bielefeld

POL-BI: Vandalismus auf Friedhofsgelände

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Heepen-

In der Nacht von Freitag, 15.01.2021, auf Samstag, 16.01.2021, beschädigten Unbekannte Toiletteninventar auf dem Friedhofsgelände an der Vogteistraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr bemerkte ein Zeuge Beschädigungen in der Herrentoilette auf dem Friedhofsgelände an der Vogteistraße und rief die Polizei. Die Beamten fanden in der Herren- und Damentoilette die Spiegel zerschlagen vor. Die Täter hatten zudem Alkohol auf dem Boden verschüttet und überall Toilettenpapier verteilt.

Im Bereich der Friedhofskapelle lagen diverse zerschlagene Flaschen, Glassplitter sowie Verpackungsmaterialien, die auf eine stattgefundene Party hindeuteten. Auf dem Parkplatz entdeckten die Polizisten einen geparkten Opel Corsa, dessen rechter Außenspiegel abgebrochen worden war. Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung sind eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell