Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Kelleraufbrüchen gesucht

Hagen (ots)

Unbekannte verschafften sich am Dienstag (16.02.2021) zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr unberechtigt Zutritt zu vier Kellerparzellen eines Mehrfamilienhauses in Altenhagen.

Eine Anwohnerin bemerkte am Dienstagabend in der Altenhagener Straße den Aufbruch ihres Kellers und stellte auf Nachschau fest, dass die Täter auch an drei weiteren Parzellen die Schließvorrichtungen entfernt hatten. Anschließend entkamen sie unerkannt und mit bislang unbekannter Tatbeute.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell