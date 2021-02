Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Hagen (ots)

In der Straße "In der Luke" versuchten Unbekannte vergeblich in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Eine 74-Jährige hatte am Montag bemerkt, dass das Türschloss angebohrt und beschädigt wurde und die Polizei verständigt. Das Schloss hatte Beschädigungen im Bereich der Frontseite des Zylinderkerns. Es war stark zerkratzt und wenige Millimeter eingefräst. Der Haustürschlüssel passte nicht mehr in das Schloss. Andere Einbruchspuren am Gebäude (Fenster / Hintereingang) konnten durch die Beamten nicht festgestellt werden. Der Einbruchsversuch hat sich zwischen Sonntag, 14. Februar gegen 20:30 Uhr, und Montag, 15. Februar gegen 15:30 Uhr, ereignet. Hinweise auf mögliche Täter konnte die Seniorin nicht geben. Die Polizei Hagen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (ra)

