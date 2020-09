Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen hindern 29-Jährigen an Diebstahl

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstagabend, 8. September, gegen 21.40 Uhr hat ein 29-jähriger Mann zum wiederholten Mal versucht, das Tor zum Innenhof eines Getränkemarktes an der Straße Am Gerstacker im Stadtteil Grenzlandstadion zu überklettern, um an das dort gelagerte Leergut zu gelangen. Zeugen hielten ihn davon ab und alarmierten die Polizei.

Der 29-Jährige war zum Zeitpunkt der Tat stark alkoholisiert und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen. Er ist polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Ihn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls. (km)

