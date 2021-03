Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Trickdiebstahl

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 20:00 Uhr, beendete die Verkäuferin einer Bäckereifiliale in einem Einkaufszentrum an der Bökenförder Straße den Verkauf. Sie begab sich zum Abrechnen der Kasse in einen Raum hiner der Verkaufstresen. Hier erschien kurz darauf ein Mann und wollte noch eine Bestellung aufgeben. Die Angestellte beschäftigte sich mit dem Kunden und schrieb dessen Wünsche auf. Als der angebliche Kunde wieder weg war, bemerkte die Verkäuferin, dass der Kasseninhalt fehlte. Der Mann wird als 30 bis 40 jahre alt, etwa 180 Zentimer groß mit schwarzen Haaren beschrieben. Er trug ein schwarz/weiß kariertes Hemd, eine schwarze Hose und einen medizinischen Mundschutz. Er sprach perfektes Deutsch. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Poolizei unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (lü)

