Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Beim Ausparken zwei Autos zusammengeschoben: Geflüchtetes Fahrzeug müsste an der Front beschädigt sein

KasselKassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Einen erheblichen Schaden richtete am gestrigen Dienstagmorgen ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe an. Dort war der Unbekannte offenbar beim Ausparken gegen einen vor ihm abgestellten Peugeot gestoßen, wodurch das Auto auf den davor geparkten VW aufgeschoben wurde. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei erbitten Zeugenhinweise.

Wie die am Unfallort in der Sachsenstraße eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, lässt sich die Unfallzeit auf den Zeitraum zwischen 07:20 Uhr und 07:50 Uhr eingrenzen. Anhand des Spurenbildes hatte der unbekannte Verursacher kurz hinter der Einmündung zum Werraweg am rechten Fahrbahnrand gestanden und war beim Ausparken gegen die hintere Stoßstange des vor ihm abgestellten weißen Peugeot gestoßen. Dieser wurde durch den Anstoß auf den davor geparkten VW Tiguan aufgeschoben. Die Schäden an den beiden Autos belaufen sich nach Schätzungen der aufnehmenden Polizisten auf insgesamt über 5.000 Euro. Am Unfallort sichergestellte Fahrzeugteile weisen darauf hin, dass das geflüchtete Fahrzeug an der Front beschädigt sein dürfte.

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher und sein Fahrzeug geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell