Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Stromkasten umgefahren

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Auetalstraße, Samstag, 03.10.20, 0.55 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Samstag, 03.10.20, gegen 0.55 Uhr befuhr ein 19-jähriger Kalefelder mit seinem Pkw VW Golf und drei weiteren Insassen die Grabenstraße in Kalefeld. Als der 19-jährige an der Auetalstraße auf diese abbiegen wollte, kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen, am Fahrbahnrand stehenden Kabelverteilerschrank. Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Polizei Bad Gandersheim konnte bei dem 19-jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Der 19-jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Bei dem Unfall wurde der Kraftfahrzeugführer leicht verletzt. Am Pkw und an dem Verteilerkasten entstanden insgesamt Schäden in Höhe von ca. 7000,- EUR.

