Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Sofas in leerstehender Wohnung

Einbeck (ots)

Einbeck; OT Vogelbeck (Kr.) 02.10.2020; 23:11 Uhr

Am späten Freitagabend setzte ein bislang noch unekannter Täter, in einer leerstehenden Dachgeschosswohnung in Vogelbeck, ein zurückgelassenes Sofa in Brand. Das Mehrfamilienhaus ist nicht verschlossen und für jedermann frei zugänglich. Im weiteren Verlauf griff das Feuer dann auf ein weiteres Möbelstück und ein Holzfenster über, erlosch dann aber von allein, bzw. wurde von unbekannt gelöscht. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitet ein Ermittlungsverfahren ein. Insgesamt ist ein Schaden von ca. 10.000,-Euro entstanden.

