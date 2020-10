Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 04.10.2020; 04:00 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen, den 04.10.2020, gerieten zunächst zwei männliche Personen in der Marktstraße in Streit. Im weiteren Verlauf schlug dann der 25jährige Einbecker auf seinen 17jährigen Kontrahenten ein. Hierbei traf er den ebenfalls aus Einbeck stammenden jungen Mann mit der Faust im Gesicht. Dieser erlitt durch den Schlag eine Platzwunde an der linken Augenbraue und klagte im weiteren Verlauf über Sehstörungen und Kopfschmerzen. Die Polizei Einbeck hat gegen den Schläger ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Der junge Mann begab sich umgehend in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell