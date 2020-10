Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Pkw aufgebrochen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Schlinganger sowie Arentsschildstraße, Freitag, 02.10.2020 - Samstag, 03.10.2020,

Northeim (Gro)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei Pkw im Northeimer Stadtgebiet aufgebrochen. Es wurde jeweils die Seitenscheibe der parkenden Pkw angegangen.

In der Straße "Am Schlinganger" blieb es bei einem Audi A 6 Avant beim Versuch, es wurde nichts entwendet. Aus einem in der Arentsschildstraße auf einem Parkplatz abgestellten Audi A 5 wurde eine Geldbörse entwendet.

An beiden Pkw entstand Sachschaden von jeweils ca. 1.000 Euro.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 05551-70050 bei der Polizei zu melden.

