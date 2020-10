Polizei Münster

POL-MS: Zeugen stoppen Handtaschendieb

Münster (ots)

Aufmerksame Zeugen stoppten am Montag (5.10., 18.55 Uhr) am Roggenmarkt einen Handtaschendieb. Der 53-jährige Täter hatte zuvor eine Bäckerei betreten, war hinter den Verkaufstresen gegangen und wollte sich Geld aus der Kasse nehmen. Die Angestellte schubste den Münsteraner weg. Der Dieb schnappte sich dann die Handtasche der Mitarbeiterin und ging damit zum Ausgang. Die Frau riss am Henkel und rief um Hilfe. Die Rufe hörten drei Zeugen, kamen der Angestellten zur Hilfe, hielten den 53-Jährigen fest und riefen die Polizei. Da er erst falsche Personalien angab, begleiteten die Beamten ihn nach Hause, um seinen Ausweis einzusehen. Den Münsteraner erwartet ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell