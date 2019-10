Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Taschendiebe in Varel unterwegs - Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht aus den Augen

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Montagmittag, 14.10.2019, kam es gegen 11:20 Uhr in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in einem Verbrauchermarkt zu einem Geldbörsendiebstahl. Eine 84-jährige Geschädigte ließ ihre in einem Einkaufswagen abgelegte Handtasche kurz aus den Augen. Diesen Moment nutzte ein unbekannter Täter und entwendete die Geldbörse aus der Handtasche.

Die Polizei warnt davor, Wertsachen aus den Augen zu verlieren: Jeder kurze Moment kann ausgenutzt werden, oftmals suchen die Täter genau diese Gelegenheiten und greifen zu!

Nähere Informationen und Tipps zum Schutz Ihres Eigentums finden Sie unter www.polizei-beratung.de

