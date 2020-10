Polizei Münster

POL-MS: Fahrradfahrer flüchtet nach Zusammenstoß - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer flüchtete am vergangenen Dienstagmorgen (29.9., 7:36 Uhr), nachdem er am Bohlweg mit einem 51-jährigen Radler zusammengestoßen war.

Der Münsteraner war auf der Straße Am Hörsterfriedhof unterwegs und stoppte am Bohlweg, um querende Fahrzeuge passieren zu lassen. Als in ausreichender Entfernung nur noch ein Pulk an Fahrradfahrern zu erkennen war, querte der 51-Jährige die Straße. Plötzlich erfasste ihn der Unbekannte, der gerade die Gruppe Radler überholt hatte. Beide Fahrradfahrer stürzten. Der Unbekannte schwang sich direkt wieder auf seine Leeze und verschwand.

Der Fahrradfahrer ist etwa 15 bis 17 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, hatte kurze dunkle Locken und dunkle Augen. Er hat eine schlanke, sportliche Figur und war mit einem grünen Sportfahrrad unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

