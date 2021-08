POL-OG: Haslach, Oberwolfach - Unfall verursacht und weitergefahren, Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Offenburg

Durch einen Streifvorgang soll am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer zu Fall gekommen sein. Der Zweiradlenker befuhr gegen 14 Uhr die Straße "Erzenbach" und hielt aufgrund der engen Fahrbahn an, um einen entgegenkommenden blauen Opel durchfahren zu lassen. Bei der Vorbeifahrt soll der Opel an dem Koffer des Motorrades gestreift haben, wodurch der Motorradfahrer mit seiner Maschine zu Boden stürzte und einen Abhang hinunterrutschte. Der bislang unbekannte männliche Opel-Lenker hielt pflichtgemäß an, fuhr aber nach einem kurzen Gespräch weiter. Ob der vermeintliche Unfallverursacher sich bewusst von der Unfallörtlichkeit entfernte oder der "Flucht" ein Missverständnis zugrunde liegt, ist bislang nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Haslach bitten den Opel-Fahrer oder Zeugen, die Hinweise zu dem mutmaßlichen Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07832 97592-0 zu melden.

