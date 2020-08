Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Diebstahl von zwei Jet-Ski-Winden

Wiesbaden-Schierstein (ots)

In der Zeit von Samstag, den 15.08.2020, 20:00 Uhr bis Sonntag, den 16.08.2020, 08:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter zwei Seilwinden eines Bootstrailers für zwei Jet-Ski´s. Der Bootstrailer war in dieser Zeit am Hafenweg im Schiersteiner Hafen abgestellt. Die Sachbearbeitung erfolgt durch die zuständige Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden, die auch unter der Telefonnummer 06134 - 55660 sachdienliche Hinweise entgegen nimmt.

