Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schwimmer drohte zu ertrinken

Walluf (ots)

Am 15.08.2020, um 18:55 Uhr wurde der Wasserschutzpolizei Rüdesheim mitgeteilt,dass ein Schwimmer im Bereich Walluf in Not geraten ist und Richtung Eltville abtreiben würde. Es befanden sich, neben dem Streifenboot der Wasserschutzpolizei Rüdesheim, noch ein Streifenboot der Wasserschutzpolizei Wiesbaden,eine Funkstreifenbesatzung der Polizeistation Eltville, sowie die Feuerwehren Eltville und Budenheim im Einsatz. Gegen 19:10 Uhr wurde durch die eingesetzten Kräfte vor Ort aufgeklärt, dass die vermeintlich in Not geratene Person wieder unverletzt aus dem Wasser kam. Der Schwimmer hatte seine Kräfte beim Schwimmen überschätzt und konnte sich noch mit allerletzter Kraft ans Ufer retten.

