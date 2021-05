Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Enkeltrick aufgedeckt

Bad Bergzabern (ots)

Zwei Fälle von sogenanntem Enkeltrickbetrug wurden bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern am heutigen Mittwoch, 19.05.2021 gemeldet. Gegen 11:00 Uhr und 12:30 wurden eine 84-jährige und eine 77-jährige Frau aus Bad Bergzabern von einer jungen Frau angerufen, die sich als Enkelin der Beiden ausgab. In einem Fall gab die Frau gab an, einen Verkehrsunfall gehabt zu haben und eine größere Geldsumme zur Schadensregulierung zu benötigen. Das Telefongespräch wurde beendet, nachdem die Geldsumme nicht erbracht werden konnte. Im zweiten Fall deckte der Rückruf bei der richtigen Enkelin die Betrugsmasche auf.

