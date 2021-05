Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

Landau, Neustadter-/Schneiderstraße (ots)

Gleich zwei alkoholisierte PKW-Führer konnten Polizeibeamte am späten Dienstagabend im Zeitraum von 23:00-23:30 Uhr im Stadtgebiet Landau feststellen. Im ersten Fall wurde ein 38-jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße in der Neustadter Straße kontrolliert. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem Fahrer Hinweise auf eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung. Ein Wert von 0,85 Promille bei einem Atemalkoholtest und ein positiver Drogenschnelltest bestätigten den Verdacht der Beamten. Fast zeitgleich fiel in der Schneiderstraße ein PKW-Führer ohne Licht auf. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem 29-jährigen ein Atemalkoholwert von 1,38 Promille festgestellt werden. Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

