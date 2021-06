Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall auf dem Schulweg

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Sennestadt-

Heute Morgen, 09.06.2021, erlitt ein junger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Morsestraße/ Sprungbachstraße leichte Verletzungen.

Eine 24-jährige Peugeot-Fahrerin aus Schloß Holte-Stukenbrock befuhr gegen 07:45 Uhr die Sprungbachstraße in Richtung Morsestraße und beabsichtigte an der dortigen Einmündung nach rechts abzubiegen. Als sie an der Einmündung wieder losfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem 17-jähriger Radfahrer aus Schloß Holte-Stukenbrock, der mit seinem Fahrrad auf dem linken Radweg der Morsestraße in Richtung Paderborner Straße fuhr. Der Teenager kam zu Fall und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Rettungskräfte versorgten den 17-Jährigen am Unfallort und brachten ihn ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 200 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

