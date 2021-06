Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrradunfall: Leinwand gerät in Speichen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Montagmorgen, 07.06.2021, stürzte ein Schüler mit seinem Fahrrad auf dem Wörheider Weg, da ein am Lenker transportierter Gegenstand in die Speichen geriet.

Ein 17-jähriger Bielefelder befuhr gegen 07:20 Uhr den Wörheider Weg und transportierte während der Fahrt eine Tüte am Lenker. In Höhe der Straße Wöhrmannsfeld geriet eine in der Tüte befindliche Leinwand für den Schulunterricht in die Speichen des Vorderrades, wodurch der Schüler mit seinem Fahrrad stürzte und sich leicht verletzte.

Der Bielefelder wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend von einer erziehungsberechtigten Person in ein Krankenhaus gebracht.

