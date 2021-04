Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alleinbeteiligter Motorradfahrer bei Unfall in Nordenham schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 27. April 2021, ereignete sich in den Abendstunden ein Verkehrsunfall in Nordenham, Ortsteil Einswarden, in der Straße "An den Wurten 72".

Ein 22-Jähriger aus Nordenham befuhr gegen 21:30 Uhr mit einem Motorrad die Straße "An den Wurten" in Richtung Werftstraße.

Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam anschließend zu Fall.

Durch das Sturzgeschehen zog der 22-Jährige sich erhebliche Verletzungen zu.

Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen.

Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Mann das Fahrzeug führte, ohne im Besitz einer hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

