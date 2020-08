POL-PDLD: Venningen - Mit über 3 Promille beinahe mit Gegenverkehr kollidiert

Polizeidirektion Landau

Am 17.08.2020 wurde gegen 18:33 Uhr der Polizeiinspektion Edenkoben ein Ford-Fahrer mit polnischer Zulassung gemeldet, welcher die K6 von Venningen in Richtung Altdorf befuhr. Kurz nach dem Ortsausgang Venningen sei der Ford-Fahrer dann in den Gegenverkehr geraten. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer (lediglich "grünes Fahrzeug" bekannt) konnte nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen in den Grünstreifen einen Unfall verhindern. Dies konnte von dem aufmerksamen Mitteiler beobachtet werden, welcher hinter dem Ford fuhr und die Polizei verständigte. Auch in der Folge sei der Ford-Fahrer durch eine stark unsichere Fahrweise auffällig gewesen. Der genannte PKW Ford konnte durch die eingesetzten Beamten auf der L540 kurz nach Freimersheim in Richtung Hochstadt gestoppt werden. Ein vor Ort durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von über 3 Promille. Der 47-jährige Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Ford-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Zusätzlich versäumte es der Ford-Fahrer, seinen polnischen PKW umzumelden. Daher wird nun auch wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz gegen den 47-jährigen aus dem Kreis SÜW ermittelt. Zeugen, insbesondere der PKW-Fahrer mit dem es kurz nach Venningen beinahe zum Unfall gekommen wäre, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der 06323 - 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

