Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - betrügerisches Betteln - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am vergangenen Wochenende läuteten zwei unbekannte Personen an der Tür einer 83-jährigen in der Geißelgasse in Landau. Die Personen gaben sich hierbei als Ehepaar aus und täuschten vor, für das derzeit auf dem Rathausplatz in Landau aufgebaute Riesenrad Spenden zu sammeln. Entsprechende polizeiliche Überprüfungen ergaben, dass solche Spenden zu keiner Zeit von den Betreibern initiiert worden waren.

Die Polizei ist derzeit auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen, welche zu den genannten Personen Hinweise geben können, oder selbst Geschädigte eines derartigen Betrugs wurden, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

