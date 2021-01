Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Der Jahreswechsel

Dienstgebiet PI Straßenhaus

Der 31.12.2020 stand unter dem Zeichen der Covid 19-Pandemie und verlief weitestgehend ruhig. Natürlich blieben die Einsätze im Zusammenhang mit der Jahreswende jedoch nicht gänzlich aus. So kam es zu einigen Streitigkeiten, Ruhestörungen und auch Körperverletzungsdelikten:

Um 14:57 Uhr erging die Meldung über eine Person in Straßenhaus OT Ellingen, die ein größeres Feuerwerk plane und bereits ein Partyzelt aufgestellt habe. Die Mitteiler befürchteten bevorstehende Verstöße gegen die CoBeLVO des Landes Rheinland-Pfalz. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass der professionelle Feuerwerker eine Genehmigung der SGD Nord vorlegen konnte und dass das geplante Feuerwerk ausschließlich auf seinem Grundstück stattfinden wird. Der Mann wurde hinsichtlich der Möglichkeit spontan entstehender Menschenansammlung an seinem Grundstück auf Grund von Schaulustigen sensibilisiert und entsprechend belehrt. Der Mann zeigte sich einsichtig und hatte bereits Vorkehren für einen solchen Fall getroffen.

Um 20:15 Uhr kam es zu einem Einsatz in der Westerwaldstraße in Oberhonnefeld-Gierend, da ein Pärchen in Streit geraten war. Der alkoholisierte Mann hatte der Frau in seinem Zustand Angst eingejagt und verließ die gemeinsame Wohnung für den Rest der Nacht freiwillig, damit sich die Gemüter beruhigen können.

In der Nacht gingen außerdem mehrere Meldungen über mögliche Brände bei der Integrierten Leitstelle Montabaur ein, die sich jedoch jeweils als Falschmeldungen herausstellten. So wurde um 00:25 Uhr ein Feuerschein in Breitscheid-Siebenmorgen festgestellt, der jedoch nicht gefunden werden konnte. Um 00:47 Uhr wurde eine Wohnungs- oder Gebäudebrand in Waldbreitbach gemeldet, doch auch hier konnte nichts festgestellt werden.

In der Nacht kam es zudem zu mehreren Ruhestörungen, die jedoch alle ohne besondere Vorkommnisse unterbunden werden konnten, oder sich noch vor Eintreffen der Polizei von selbst erledigt hatten.

Um 01:13 Uhr kam es in der Dreischlägerstraße in Neustadt (Wied) OT Fernthal zu einem Einsatz wegen Streitigkeiten zwischen zwei sich bekannten Pärchen. Dabei hatte sich das eine Pärchen augenscheinlich unberechtigt Zutritt zur Wohnung des anderen Pärchens verschafft. Als das dort wohnhafte Pärchen nach Hause zurückkehrte, kam es daraufhin zum Streit. Dieser eskalierte, indem die Frau des eingedrungenen Pärchens die dort wohnhafte Frau geschlagen und sie beleidigt haben soll. Der männliche Eindringling soll dann beim Verlassen der Wohnung noch gegen die Glastür getreten haben, deren Scheibe daraufhin riss. Hintergrund waren vermutlich Beziehungsprobleme. Die geordnete Anzeigenaufnahme wurde durch die starke Alkoholisierung und die Hysterie aller Beteiligten erschwert. Dem beschuldigten Pärchen wurde ein Platzverweis erteilt. Die Beteiligten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Körperverletzungen und Beleidigung.

Um 05:13 Uhr wurde die Polizei Straßenhaus auf Grund einer Körperverletzung in der Stebacher Straße in Großmaischeid gerufen. Vor Ort gab der Anrufer an, in der Birkenstraße durch zwei Bekannte geschlagen worden zu sein. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ergab sich jedoch, dass der stark alkoholisierte Geschädigte trotz nicht vorhandenen Fahrtüchtigkeit mit seinem Fahrzeug von der Birkenstraße in die Stebacher Straße gefahren war. Daher wurde neben der Körperverletzungsanzeige zu seinem Nachteil auch noch ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Fahrerlaubnis wurde vorläufig entzogen. Im weiteren Verlauf konnten die beiden Bekannten namentlich ermittelt und auch angetroffen werden. Auch diese waren stark alkoholisiert. Die Ermittlung zur Klärung des genauen Tatgeschehens dauern noch an.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

