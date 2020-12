Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht in Mudersbach

57555 Mudersbach57555 Mudersbach (ots)

Am 31.12.20, gegen 05:15 Uhr, stellte die 60-jährige Geschädigte ihren schwarzen PKW Ford Fiesta in 57555 Mudersbach, Koblenzer Straße, im Bereich der dortigen Sparkasse ab. Der PKW stand in einer Parkbucht in Längsaufstellung neben der Fahrbahn in Fahrtrichtung Betzdorf.

Vermutlich gegen 07:50 Uhr fährt der unbekannte Unfallverursacher an dem geparkten Fahrzeug der Geschädigten vorbei. Dabei beschädigt er im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des geparkten PKW Ford. Der Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Der Unfallverursacher sowie Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf, Tel.: 02741-9260, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell