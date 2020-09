Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Dörenthe, Sachbeschädigung

Ibbenbüren-Dörenthe (ots)

An der Münsterstraße in Dörenthe ist am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch (23.09.2020) ein geparkter Omnibus beschädigt worden. Eine Busfahrerin hatte den Bus am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr an der Haltestelle "Am Wasserwerk" abgestellt. Am nächsten Morgen war ein Scheinwerfer beschädigt, was ihr auch über das Display im Bus angezeigt wurde. Die Geschädigte suchte eine Werkstatt auf, wo nicht ausgeschlossen wurde, dass es sich bei den kleinen Löchern um Einschusslöcher handeln könnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dieser Sachbeschädigung unter Telefon 05451/591-4315.

