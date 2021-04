Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 27. April 2021, gegen 9:45 Uhr, befuhr eine 83-Jährige aus der Gemeinde Wardenburg mit ihrem Pkw in Wardenburg, Ortsteil Hundsmühlen, die Dietrich-Dannemann-Straße und bog nach links in die Hunoldstraße ab.

Dabei übersah sie die bevorrechtigte, 41-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus den Gemeinde Wardenburg, welche von der Hunoldstraße kommend, nach links in die Dietrich-Dannemann-Straße abbiegen wollte.

Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrerinnen blieben dabei unverletzt.

Die entstandenen Sachschäden wurden auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell