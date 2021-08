Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Gegen geparkten Ford gefahren - Zeugen gesucht (17.08.2021)

Trossingen (ots)

Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro sind an einem Ford entstanden, der am Dienstag zwischen 15 Uhr und 19 Uhr in der Flöschgasse abgestellt war. Das betroffene Auto stand in der Zeit auf dem Parkplatz des Gaugersees und wurde, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, durch einen anderen Pkw am Kotflügel vorne links sowie am Scheinwerfer beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen (Tel. 07424/9318-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell